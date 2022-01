La definizione e la soluzione di: Appena venuto al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEONATO

Significato/Curiosità : Appena venuto al mondo

Sarcophilus harrisii visibile, il che consente di distinguere i sessi già Appena dopo la nascita. Appena venuti al mondo, i piccoli si fanno strada con le zampette anteriori ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

appena all inizio; appena comprati; appena uscito in libreria; Cani appena nati; Penélope, la bella attrice del film venuto al mondo; Benvenuto ... in Inghilterra; Benvenuto , orafo e scultore; Avvenuto da poco; Metà del Nuovo mondo ; Penélope, la bella attrice del film Venuto al mondo ; Luciano che canta Balliamo sul mondo ; Vivono nel Nuovo mondo