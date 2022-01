La definizione e la soluzione di: Andati in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITI

Significato/Curiosità : Andati in latino

Latini occidentali venivano chiamati "latini". Secondo un'interpretazione, l'etnonimo deriverebbe dal latino Latus, ovvero esteso, in riferimento al territorio pianeggiante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 gennaio 2022

Altre definizioni con andati; latino; Guasti, andati a male; Belli detto dei tempi andati ; andati in disuso; andati via; Il poeta latino di Epigrammi; Un genitore in latino ; Un caso latino ; Il tipo di liceo nel quale si insegnano greco e latino ;