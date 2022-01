La definizione e la soluzione di: Alcuni vengono premiati con gli Oscar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Alcuni vengono premiati con gli Oscar

Premio Oscar La forma dell'acqua - The Shape of Water sono gli unici film fantasy a esser stati premiati con l'Oscar per il miglior film. Geraldine Page dovette aspettare ...