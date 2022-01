La definizione e la soluzione di: Unità di lunghezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : METRO

Significato/Curiosità : Unita di lunghezza

Unità di misura lunghezza, mentre un esempio di unità di lunghezza è il metro (simbolo: m) che rappresenta una quantità prestabilita di lunghezza: quando diciamo 10 metri (10 m) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con unità; lunghezza; unità di frequenza radiofonica; Comunità europea dell energia atomica; unità tattica dell antico esercito macedone; unità di misura dell ottico; Difettoso in lunghezza ; Deficiente in lunghezza ; Scarsa durata, poca lunghezza ; lunghezza del tiro di un proiettile; Cerca nelle Definizioni