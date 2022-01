La definizione e la soluzione di: La travatura a triangolo per sorreggere una tettoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPRIATA

Significato/Curiosità : La travatura a triangolo per sorreggere una tettoia

Capriata (reindirizzamento da Tetto a capriate) (disambigua). La capriata (o incavallatura o cavalletto) è un elemento architettonico, tradizionalmente realizzato con il legno, formato da una travatura reticolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

