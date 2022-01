La definizione e la soluzione di: Tallinn è la loro capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTONI

Tallinn Tallinn (Reval in tedesco; Tallinna in finlandese; ??????, Tallin in russo) è la capitale dell'Estonia, nonché suo porto principale. Situata sulla costa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

