La definizione e la soluzione di: Un supporto di memoria del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DISCO

Significato/Curiosità : Un supporto di memoria del computer

supporto di memoria Un supporto di memoria (anche supporto di memorizzazione o supporto di informazione), in informatica e elettronica, è un dispositivo di memorizzazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

