Soluzione 6 lettere : ARCATA

Significato/Curiosità : Strutture a volta

volta a padiglione quello di Tivoli, di Ferentillo e di Terracina. Altri esempi di Strutture con volta a padiglione sono: La Cappella del Cardinale di Portogallo (Giacomo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Le strutture delle biciclette; strutture per anziani sigla; strutture molto simili ai collegi; strutture fibrose che legano i muscoli alle ossa; In architettura indica la superficie inferiore concava della volta ; Opera volta a procurare nuovi adepti; Lo è una gara svolta in uno stadio coperto; Zone geografiche arabe governate da capi tribù talvolta ricchissimi;