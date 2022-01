La definizione e la soluzione di: Il soprannome in Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NICKNAME

Significato/Curiosità : Il soprannome in Internet

Pseudonimo (reindirizzamento da Soprannomi) persona in sostituzione del proprio vero nome. Analogo significato hanno l'espressione nome d'arte e il termine inglese nickname («soprannome» o «nomignolo»); ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

