Sono presenti nell aria in quantità minime.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GAS NOBILI

Significato/Curiosità : Sono presenti nell aria in quantita minime

Temperatura dell'aria In fisica dell'atmosfera e meteorologia la temperatura dell'aria è la temperatura che caratterizza l'atmosfera dei pianeti gassosi. Quando si tratta di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

