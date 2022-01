La definizione e la soluzione di: Sono duri da rosicchiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSSI

Significato/Curiosità : Sono duri da rosicchiare

Altre definizioni con sono; duri; rosicchiare; sono uguali nella carica; sono fatti di tabacco; sono duri per chi è alle prime armi; sono uguali nel birillo; Sono duri per chi è alle prime armi; Una roccia vulcanica duri ssima; duri ssimi nidi d insetti; Sono duri per i principianti;