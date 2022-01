La definizione e la soluzione di: Sono duri per chi è alle prime armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INIZI

Significato/Curiosità : Sono duri per chi e alle prime armi

