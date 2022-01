La definizione e la soluzione di: La sigla delle pile mini stilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AAA

Significato/Curiosità : La sigla delle pile mini stilo

Tipi di batterie (sezione Chimica delle batterie) batterie stilo tipo AA con una CR123A, in virtù del miglior rapporto tra energia, peso e ingombro tipici del litio. Tale soluzione era in contrasto con la difficile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

