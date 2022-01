La definizione e la soluzione di: Separati ma non divorziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIVISI

Significato/Curiosità : Separati ma non divorziati

Dennis Quaid (categoria Premi CFCA al miglior attore non protagonista) sono Separati, ma si sono riconciliati nella primavera dell'anno seguente; nel giugno 2016 la coppia ha dichiarato di essersi nuovamente separata e ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con separati; divorziati; separati , riconoscibili; Come i compartimenti... separati tra loro; Pacifico sostiene l'unità dei cristiani separati ; Per quella differenziata servono bidoni separati ; Cerca nelle Definizioni