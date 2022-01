La definizione e la soluzione di: La seconda città più popolosa della Slovacchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KOSICE

Significato/Curiosità : La seconda citta piu popolosa della Slovacchia

Košice (sezione La decadenza) circa 239 000 abitanti ed è la seconda città più popolosa della Slovacchia. Košice è sede della Corte costituzionale della Repubblica Slovacca, di due università ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

