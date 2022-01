La definizione e la soluzione di: Scrive di fatti avvenuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STORICO

Significato/Curiosità : Scrive di fatti avvenuti

fatti del G8 di Genova I fatti del G8 di Genova sono stati una serie di eventi di cronaca nera avvenuti nella città italiana di Genova a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Si scrive con sei zeri di fila; scrive re su un blocco; Si scrive per esempio; La scrive il chimico; fatti apposta per me; Narrazione di fatti eroici; Espongono i fatti in cifre; Sequenze di fatti storici memorabili; Fatti o avvenuti di nuovo; Riportano fatti avvenuti ; avvenuti prima;