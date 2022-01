La definizione e la soluzione di: Scala: valuta le intensità dei terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICHTER

Significato/Curiosità : Scala: valuta le intensita dei terremoti

Scala Richter uso nella regione colpita. La scala Mercalli valuta solamente gli effetti dei danni di un terremoto in base all'intensità, dal valore minimo di I grado ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

