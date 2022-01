La definizione e la soluzione di: Sbandare lateralmente in auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DERAPARE

Significato/Curiosità : Sbandare lateralmente in auto

Sbandata controllata una tecnica di guida di auto e moto che consiste nel percorrere le curve facendo slittare le ruote posteriori verso l'esterno in modo controllato. Nel dettaglio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Il Georges auto re de La vita: istruzioni per l uso; Accolgono persone non auto sufficienti; Tutela auto ri ed editori; Le stazioni dell auto strada;