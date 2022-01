La definizione e la soluzione di: Riscalda vasti ambienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AEROTERMO

Significato/Curiosità : Riscalda vasti ambienti

Spazio (astronomia) (sezione Ambiente) astrofisici). Quando il gas scende da i vuoti nel medium intergalattico, si Riscalda fino a temperature di 105 K a 107 K che, per gli elettroni vincolati, sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

riscalda no i dormiglioni; I radiatori del riscalda mento; Mantellina senza maniche che riscalda spa; Forno per riscalda re il metallo prima di lavorarlo; Un vasti ssimo giardino; vasti ssimo, illimitato; vasti consensi; vasti ssimo giardino; ambienti in cui si forgiano... ingegni; Consente il ricircolo dell aria in ambienti chiusi; Gira negli... ambienti viziati; In mezzo agli ambienti