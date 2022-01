La definizione e la soluzione di: Rapace simile all astore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPARVIERO

Significato/Curiosità : Rapace simile all astore

Accipiter gentilis (reindirizzamento da astore) "astore" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi astore (disambigua). L'astore (Accipiter gentilis, Linneo 1758), detto anche astore comune ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

