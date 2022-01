La definizione e la soluzione di: Procedere a gambe levate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORRERE

Significato/Curiosità : Procedere a gambe levate

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (A)) corso siano terminati per Procedere a una valutazione o a un'ulteriore azione. A botta calda Nell'immediatezza dell'accadimento. A braccia aperte In modo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con procedere; gambe; levate; Autorizzazione a procedere ; Un modo di procedere nell incerto; procedere verso il basso; Un modo di procedere delle barche a vela; Finita a gambe all aria; Nelle gambe ... sono d Achille; Incrociate... come gambe ; gambe pelose; Elaboratore di elevate prestazioni in rete | Venerdì 26 novembre 2021; Elaboratore di elevate prestazioni in rete; Le temperature più elevate ; Filare a gambe levate ; Cerca nelle Definizioni