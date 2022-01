La definizione e la soluzione di: I pirati disegnavano quella del tesoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MAPPA

Significato/Curiosità : I pirati disegnavano quella del tesoro

Altre definizioni con pirati; disegnavano; quella; tesoro; Poeti ispirati ; Poeti ispirati ssimi; Navi che... attiravano i pirati ; Il Bloom dei “pirati dei Caraibi”; quella di rame e zinco è l ottone; Nel rock c è quella ritmica; quella nuziale è di Mendelssohn; Costantino ebbe quella della Croce; Il tesoro statale; Scrisse L isola del tesoro ; Si dice a caccia al tesoro , se il tesoro è vicino; La sigla dei Buoni Ordinari del tesoro ; Cerca nelle Definizioni