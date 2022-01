La definizione e la soluzione di: Pietre per cammei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONICI

Significato/Curiosità : Pietre per cammei

Cammeo primi cammei furono rintracciati nelle tombe di Crimea assieme alle monete di Lisimaco e risalirono al 281 a.C.. Alcuni dei più famosi cammei sono stati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

