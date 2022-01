La definizione e la soluzione di: Si pianifica per ottenere un risultato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRATEGIA

Significato/Curiosità : Si pianifica per ottenere un risultato

pianificazione sulle attività necessarie per raggiungere un obiettivo desiderato. È la prima e più importante attività per ottenere i risultati desiderati. Implica la creazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

