La definizione e la soluzione di: Per compilarlo bisogna essere... pazienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : CONSENSO INFORMATO

Significato/Curiosità : Per compilarlo bisogna essere... pazienti

Episodi di Dawson's Creek (terza stagione) (sezione Amici per sempre) direzioni sbagliate. Il giorno del test, sia Dawson che Pacey decidono di non compilarlo, capendo che la loro amicizia va oltre queste schermaglie; scopriamo poi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con compilarlo; bisogna; essere; pazienti; Non bisogna metterne troppa al fuoco!; Non bisogna oltrepassarli; bisogna saperle recitare; I casi... per i quali bisogna sempre essere pronti; Non essere presente; Può essere specializzato o qualificato; Può essere alimentata da pellet; Può essere d alto fusto; Se è lunga, fa spazienti re; I frati più pazienti ; I meccanici più... pazienti ; Ha ospiti... pazienti ; Cerca nelle Definizioni