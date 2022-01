La definizione e la soluzione di: Per allenarsi fanno una vasca dopo l altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NUOTATORI

Significato/Curiosità : Per allenarsi fanno una vasca dopo l altra

Federica Pellegrini (categoria Vincitori di medaglia d'oro olimpica per l'Italia) originale l'11 luglio 2015). ^ "Nuoto, Europei vasca corta a Herning: Federica Pellegrini vince la medaglia di bronzo nei 400 sl. Medaglia anche per Gabriele ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con allenarsi; fanno; vasca; dopo; altra; Ci vanno i calciatori per allenarsi ; La usa il pugile per allenarsi : __ ball ing; Percorre le vasche per allenarsi ; Il partner per allenarsi ; fanno corona al calice; Se ne fanno ceste; Si fanno esprimendo pareri; fanno felici i giocatori; Spesso è sopra la vasca ; Era usata un tempo come vasca da bagno; Una vasca o un lavandino; vasca di legno; Viene assegnato nella pallacanestro dopo un fallo; dopo la prima di Thais; Come la strada polverosa... dopo la pioggia; dopo , in un secondo tempo; Lo è una persona che ne affianca un altra ; Si può averne una e dimostrarne un altra ; Lo scambio di una cosa con un altra ; Precede l altra ; Cerca nelle Definizioni