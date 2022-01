La definizione e la soluzione di: La parte superiore della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DORSO

Significato/Curiosità : La parte superiore della mano

Arto superiore Gli arti superiori sono le appendici che si articolano con il tronco nella sua parte superiore. Nel linguaggio comune italiano, il termine braccio (plurale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

