La definizione e la soluzione di: La parte commestibile della noce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GHERIGLIO

Significato/Curiosità : La parte commestibile della noce

noce (botanica) consistenza secca e unito, a differenza del gheriglio, la componente commestibile della noce, che è nettamente diviso in due metà simmetriche dal setto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con parte; commestibile; della; noce; La parte superiore della mano; La parte del nome in comune nei disegni a lato; Si dà alla parte nza; Una parte degli esami; I suoi semi danno un olio commestibile ; Quello atomico... non è commestibile ; Un fungo commestibile ; Un rosa... commestibile ; Sandokan e le Tigri della __; Lo smantellamento della nave; Ingrediente della Carbonara; Forse perché della fatal quiete tu sei l _ a me sì cara vieni o sera: Foscolo; Molte sono... innoce nti; I fiori dell innoce nza; Quelle di Lucio Battisti... erano innoce nti; Le respinge l innoce nte; Cerca nelle Definizioni