Soluzione 10 lettere : MISANTROPO

Significato/Curiosità : Non ha simpatia per il prossimo

Altre definizioni con simpatia; prossimo; La fase che può seguire la simpatia o l' attrazione; Ha simpatia per i Sauditi; Il prossimo ; Pietoso con il prossimo ; È prossimo al sacerdozio; E' prossimo al sacerdozio;