La definizione e la soluzione di: La nave da cui è facile prendere il volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORTAEREI

Significato/Curiosità : La nave da cui e facile prendere il volo

Altre definizioni con nave; facile; prendere; volo; Lo smantellamento della nave ; L affitto... della nave ; Parte posteriore della nave ; Finestrino della nave o dell aereo; facile a scattare; È molto facile calcolare quella del quadrato; È facile slogarla con una storta; È facile perdervisi; Si frequenta per prendere la patente; Web: per riprendere ; prendere dal Bancomat; Riprendere i sensi; Un... po di volo ntà; Arto adatto al volo ; Poco nuvolo so; Coincide con la volo ntà; Cerca nelle Definizioni