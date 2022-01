La definizione e la soluzione di: Misura per boccali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINTA

Significato/Curiosità : Misura per boccali

Boccale indica il boccale da un Maß, unità di Misura originariamente corrispondente a 1,069 litri ed oggi "adattata" ad un litro esatto. I boccali eccessivamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con misura; boccali; Senso della misura ; misura ... acustica; Un polivalente strumento elettrico di misura ; Non serve per misura re l intelligenza; Smerciano a boccali ; Si beve in boccali ; Serve a boccali ; Cerca nelle Definizioni