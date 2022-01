La definizione e la soluzione di: Ha i marciapiedi numerati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAZIONE

Significato/Curiosità : Ha i marciapiedi numerati

Campana (gioco) semplice sasso, un bastoncino o qualsiasi altro oggetto appuntito; sui marciapiedi invece, sull'asfalto stradale o su altre superficie lisce, lo si può ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con marciapiedi; numerati; Coprono marciapiedi ; Le luci poste sui marciapiedi ; E limitata dai marciapiedi ; Spuntano rossi sui marciapiedi di Topolinia; Sono numerati in stazione; Sono numerati nelle stazioni; Suddivisa in livelli numerati , come un'asta; Cerca nelle Definizioni