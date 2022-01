La definizione e la soluzione di: Si mangia con il cucchiaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINESTRA

Significato/Curiosità : Si mangia con il cucchiaio

Trippa alla parmigiana (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) dopo essere stata cotta viene servita con Parmigiano Reggiano. È contornata da brodo e si mangia con il cucchiaio; possono essere aggiunte verdure come ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con mangia; cucchiaio; La room in cui si mangia no pasticcini; Si mangia come il finocchio; Si mangia in brodo; Si mangia no con fettine di salame e scaglie di grana; Un dolce al cucchiaio , come il crème caramel; Si beve con il cucchiaio ; Un dolce freddo al cucchiaio , spesso al limone; Alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli; Cerca nelle Definizioni