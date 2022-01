La definizione e la soluzione di: Lente a maturare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TARDIVE

Significato/Curiosità : Lente a maturare

Toxoplasma gondii condizioni ottimali (al riparo dalla luce solare diretta) impiegano 2 giorni a maturare, formando 2 sporocisti contenenti ognuna 4 sporozoiti, gli elementi infettanti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con lente; maturare; Propellente per razzi; Un polivalente strumento elettrico di misura; Cotta nell acqua bollente ; E simbolo di lente zza; I prudenti li lasciano maturare ; Tardivo nel maturare ; Gas usato per far maturare i frutti; Far maturare gli interessi di un investimento; Cerca nelle Definizioni