La definizione e la soluzione di: L intervento d un calciatore sul pallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENTRATA

Significato/Curiosità : L intervento d un calciatore sul pallone

L'allenatore nel pallone 2 L'allenatore nel pallone 2 è un film italiano del 2008 diretto da Sergio Martino. Il film è il sequel de L'allenatore nel pallone (1984). Oronzo Canà, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con intervento; calciatore; pallone; intervento sanitario voluto dal sindaco sigia; L intervento chirurgico che... cambia connotati; Lo è un intervento risolutivo nella controversia; L'effetto sull'ambiente di un intervento antropico; Fabio, ex-calciatore italiano, campione del mondo 2006; Far cadere... un calciatore ; Il calciatore Zaniolo; Gigi ex calciatore ; Un pallone andato a segno; Se vi batte il pallone ... addio gol; Il rinvio del pallone ; Afflosciarsi come un pallone ; Cerca nelle Definizioni