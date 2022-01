La definizione e la soluzione di: Grosso veicolo cingolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CATERPILLAR

Significato/Curiosità : Grosso veicolo cingolato

Mezzi dell'Esercito Italiano (categoria Veicoli militari italiani) cingolato da trasporto munizioni in 350 unità, ha una velocità massima di 60 km/h, un'autonomia di 480 km ed una portata di cinque t M577, cingolato posto-comando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con grosso; veicolo; cingolato; Un grosso dente; grosso individuo; grosso cervide; grosso vaso per l olio; La struttura portante d un veicolo ; La struttura portante d un veicolo ; Un veicolo con la sirena; veicolo per il trasporto di merci; Grosso aratro trainato da un trattore cingolato ; Un veicolo cingolato ; Trattore cingolato per rimuovere ostacoli; Mezzo cingolato da montagna; Cerca nelle Definizioni