La definizione e la soluzione di: I grilli per la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPRICCI

Significato/Curiosità : I grilli per la testa

Beppe Grillo e i grilli, lucidi cantanti d'idilli, ammutoliti da insetticidi epuranti di bruchi benestanti». Il cantautore pugliese ha affermato che con "grilli" si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con grilli; testa; Lo stridere dei grilli ; Le corna... dei grilli ; Sulla testa dei grilli ; I Protesta nti inglesi di Westminster; testa e coda d allocco; Vanity __, testa ta di moda; Si può segnare con un colpo di testa ; Cerca nelle Definizioni