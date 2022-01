La definizione e la soluzione di: Giubba con ampie tasche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAHARIANA

Significato/Curiosità : Giubba con ampie tasche

Militaria dell'Esercito Italiano innevati. La Giubba ha una chiusura a cinque bottoni con copribottoni, due ampie tasche a toppa con soffietto poste sul petto, chiuse con pattina a due ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

