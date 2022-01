La definizione e la soluzione di: Forse perché della fatal quiete tu sei l _ a me sì cara vieni o sera: Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IMAGO

Significato/Curiosità : Forse perche della fatal quiete tu sei l _ a me si cara vieni o sera: Foscolo

Alla sera dettato. Alla sera è accompagnato da: numerosi enjambement: «della fatal quïete / tu sei l'immago» (vv. 1-2); «a me sì cara vieni / o Sera!» (vv. 2-3); ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

