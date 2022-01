La definizione e la soluzione di: Erano le corone dei Papi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIARE

Significato/Curiosità : Erano le corone dei Papi

Lista dei Papi la lista dei Papi ordinata per date di regno, secondo la cronologia ufficiale della Chiesa cattolica. Recentemente la numerazione dei Papi è stata emendata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

