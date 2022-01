La definizione e la soluzione di: Era un territorio portoghese in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GOA

Significato/Curiosità : Era un territorio portoghese in India

India portoghese L'India portoghese, ufficialmente lo "Stato dell'India" (pt. Estado da Índia) o "Stato portoghese dell'India", è stata una piccola colonia dell'Impero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con territorio; portoghese; india; Una porzione di territorio ; Area, territorio ; Un vasto territorio pianeggiante della tolkeniana Terra di Mezzo; Il territorio della Cina con Victoria e Kowloon; Ex-presidente portoghese ; Cittadina portoghese nell Estremadura; La Lourdes... portoghese ; Il velenoso animale detto caravella portoghese ; __ Lanka: è sotto l india ; Gli intoccabili india ni; Lo Stato india no con Panaji; Costume india no; Cerca nelle Definizioni