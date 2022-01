La definizione e la soluzione di: La domenica non vanno in autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIR

Significato/Curiosità : La domenica non vanno in autostrada

Rete autostradale italiana (reindirizzamento da autostrada (Italia)) 4 km di autostrada ogni mille km quadrati di superficie di territorio italiano. Il termine autostrada venne utilizzato per la prima volta in un documento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

