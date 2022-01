La definizione e la soluzione di: Si dilata per lo spavento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUPILLA

Significato/Curiosità : Si dilata per lo spavento

Arturo Vidal dapprima stoppa e poi dilata a dismisura i calendari internazionali, Vidal torna su buoni livelli realizzativi ma chiude la stagione, per la prima volta dopo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con dilata; spavento; Si dilata no annusando; Alcaloide avente l effetto di dilata re la pupilla; Le dilata uno starnuto; dilata re, espandere; spavento so, terriffcante; Si lancia per lo spavento ; Rumore spavento so; Sussultare per lo spavento ; Cerca nelle Definizioni