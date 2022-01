La definizione e la soluzione di: Si dice per non ripetere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEM

Significato/Curiosità : Si dice per non ripetere

Al di là del principio di piacere (reindirizzamento da Coazione a ripetere) o traumatico), la coazione a ripetere trae l'energia per imporsi sulla volontà cosciente dell'Io. La coazione a ripetere diventa il punto di partenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

