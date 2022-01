La definizione e la soluzione di: Si dice di cavalli che soffrono d asma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOLSI

Significato/Curiosità : Si dice di cavalli che soffrono d asma

Che Guevara nelle quali l'asma lo costringeva a letto, nonostante Ernesto cercasse sempre di imporsi sulla malattia. Il ragazzo si adirava quando capiva che gli lasciavano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

