La definizione e la soluzione di: Un danese di razza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALANO

Significato/Curiosità : Un danese di razza

razza nordica La razza nordica è una delle tre sub-razze nelle quali, in passato, veniva suddivisa la cosiddetta "razza caucasica" (oggi definita come Europoide) secondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con danese; razza; Lo è l anatroccolo della famosa fiaba danese ; Knud, l etnografo danese che esplorò l Artide; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Arcipelago danese ; Gatti di razza pregiata; Il ponte Giovanni da Verrazza no l unisce al distretto di Brooklyn; Pecore di razza pregiata; __ Coon. razza di gatti USA; Cerca nelle Definizioni