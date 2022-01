La definizione e la soluzione di: Costantino ebbe quella della Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VISIONE

Significato/Curiosità : Costantino ebbe quella della Croce

Sogno di Costantino Sogno di Costantino è un affresco di Piero della Francesca e aiuti, facente parte delle Storie della Vera Croce nella cappella maggiore della basilica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con costantino; ebbe; quella; della; croce; La madre dell imperatore costantino ; Fu sconfitto da costantino presso il ponte Milvio; Fu patriarca di costantino poli dal 1948; La antica costantino poli; Vorrebbe esserlo l obeso; Certi regimi vorrebbe ro metterlo alla stampa; Frase che sarebbe stato meglio... non dire; ebbe forza prodigiosa; Ci fu quella del Golfo; È molto facile calcolare quella del quadrato; Si ricorda quella in Emmaus; C è anche quella di rigore; Grande città della Siria; Il Calvin della moda; Iniziali della Braschi; Una grande città nel centro della Spagna; Sigla della croce Rossa; La croce tta delle somme; Ci si fa quello della croce ; Più o meno, a __ e croce ; Cerca nelle Definizioni