La definizione e la soluzione di: Il copricapo per la siesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMBRERO

Significato/Curiosità : Il copricapo per la siesta

Sombrero nel Messico centrale. Sebbene il sombrero sia solitamente inteso come riferimento al tradizionale copricapo messicano, il termine sombrero è antecedente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con copricapo; siesta; Tipico copricapo messicano; copricapo di antichi guerrieri; copricapo militare; La pietra che ornava i copricapo dei Faraoni; siesta , pennichella; L'ora della siesta ; Cerca nelle Definizioni