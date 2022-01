La definizione e la soluzione di: Un cantante dalla voce profonda, calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CROONER

Profondo rosso prodotto dall'acqua calda. Marc riesce a rintracciare la villa della leggenda, disabitata da molti anni, facendosi dare le chiavi da un custode che vive ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

