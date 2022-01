La definizione e la soluzione di: Cambiano il fico in fiocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

Significato/Curiosità : Cambiano il fico in fiocco

cambiano canne in lance; cambiano pera in pietra; cambiano il divo in mito; cambiano tranci in pranzi; In molte grandi città è chiuso al traffico ; Scia di traffico ; Tollerabile con diffico ltà; In mezzo al Pacifico ; Si annodano con un fiocco ; Si annoda in un fiocco ; Il fiocco rosa messo alla porta; fiocco per tende e tovaglie;